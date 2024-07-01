Появились кадры поражения судна Transworld Navigator безэкипажным катером

Арабский телеканал Al Mayadeen разместил видео поражения в Красном море греческого сухогруза Transworld Navigator ("Всемирный путешественник"). Судно, водоизмещением более 90 тысяч тонн, было атаковано новейшим безэкипажным катером хуситов.

Как сообщается, судно атаковали 23 июня, но видеоотчет был обнародован 30 июня. На видео запечатлена атака катера и мощный взрыв. О судьбе сухогруза, следовавшего под флагом Либерии, не сообщается.

В аннотации к видео говорится: катер-камикадзе хуситов носит имя Tufan al-Mudammer, что переводится как "Разрушительный потоп".

БЭК обладает высокой разрушительной способностью и несет боеголовку весом от 1000 до 1500 килограммов. Скорость судна - до 45 морских миль в час.

Отметим, что ранее 13 июня йеменские хуситы выпустили две крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе. Обе ракеты попали в сухогруз Verbena под флагом Палау, но находившегося под управлением Польши. После пожара судно затонуло.