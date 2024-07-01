Стало известно о новом плане страны НАТО против России

Испания перебросила в Словакию своих солдат в рамках усилий НАТО против России. Об этом сообщает ABC.

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«Вместе с усилиями НАТО присутствие Испании на восточном фланге альянса росло в геометрической прогрессии. Последний шаг — это развертывание в Словакии [испанского] контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — говорится в материале.



Отмечается, что в «многонациональный батальон», созданный Мадридом, входят португальские, чешские, словацкие и словенские военные.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил, что страны-члены НАТО наращивают свою военную мощь под предлогом якобы исходящей от России угрозы.