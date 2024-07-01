Малые ракетные корабли для ВМФ России будут строить по-новому

Малые ракетные корабли для ВМФ России будут строиться с учетом опыта СВО и допзащитой машинного отделения от морских дронов, заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. RT на русском

«Супостат понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить. И всё, что он делает, это бьёт в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту, это «узкое место» на всех кораблях», — отметил предприниматель. Говорит Москва

Напомним, в декабре малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 – носитель крылатых ракет «Калибр» – был спущен на воду на АО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в корпорацию «Ак Барс). Деловая газета «Взгляд»