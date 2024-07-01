Армия Британии не готова к участию в военных конфликтах

Вооруженные силы Великобритании не смогут защитить страну в случае серьезной угрозы, поскольку оборона слишком слаба для конфликта любого масштаба. Об этом заявил бывший директор управления чистой оценки и проблем британского министерства обороны Роб Джонсон, сообщает Financial Times (FT).

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«Британские вооруженные силы действуют из "абсолютного минимума", который позволяет им лишь проводить операции по поддержанию мира и гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия», — рассказал он.



По словам Джонсона, в любой крупномасштабной операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, поскольку оборона страны слишком слаба и не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте любого масштаба.

Он отметил, что противовоздушная оборона Британии «недостаточна», чтобы остановить ракеты большой дальности. Королевскому флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а ВВС нужно почти вдвое больше истребителей, чем у них есть сейчас.

Ранее маршал авиации Грег Бегвелл заявил о нехватке в Британии самолетов для противостояния с Россией. Он подчеркнул, что у британских ВВС есть только четыре истребителя, готовых к развертыванию, если Москва нанесет ядерный удар.