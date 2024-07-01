Количество подтвержденных ударов "Ланцетами" в зоне СВО достигло двух тысяч

Две тысячи ударов барражирующими боеприпасами "Ланцет" с видеоподтверждением нанесли ВС РФ в зоне специальной военной операции. Беспилотник используют на ключевых направлениях для контрбатарейной борьбы, а также в качестве эффективного средства поражения ПВО и других целей. Об этом сообщил Telegram-канал LOSTARMOUR, который ведет подсчет подтвержденных ударов.

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Атаки "Ланцетами" российской армии по технике ВСУ стали грозным оружием, их точность и регулярность растет, а операторы получили огромный боевой опыт.

Основными целями подтвержденных ударов стала артиллерия и тяжелая техника ВСУ. 483 атаки велись по гаубицам, 409 по самоходным артиллерийским установкам, 324 по танкам противника и 181 по боевым бронированным машинам. Естественно, как и с любым другим вооружением, случались промахи, но их общее число не превышает 15 процентов.

"Всего за полгода с января по июнь 2024 опубликован 1121 удар "Ланцетами", что более чем в 4 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года", - отметили авторы аналитического исследования.



Также посчитали и специфические показатели, которые удалось установить по кадрам атак "Иксов". Например, 32 раза удалось одним ударом поразить больше одной цели, 113 раз поразить технику противника в движении.

Ранее сообщалось, что в мае число ударов "Ланцетами" по позициям ВСУ российские военные увеличили примерно вдвое. Их целью становились американские танки Abrams, немецкие Leopard и другая бронетехника, а также самолеты на аэродромах и корабли.