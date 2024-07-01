Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают истории (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом рассказал украинский военнопленный Валентин Позняков в разговоре с РИА Новости.

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По его словам, военным показывали соответствующие видеоролики, а также давали читать различные материалы. Собеседник агентства уточнил, что подобные занятия начали проводить после того, как он подписал контракт с ВСУ.

Он также отметил, что молодые бойцы были не очень заинтересованы в истории ОУН-УПА, в отличие от своих возрастных коллег.

Ранее стало известно, что на патриотических занятиях украинских солдат призвали равняться на члена ОУН-УПА, политрука Петра Федуна. Утверждается, что военных буквально «заставляют восхищаться вкладом Федуна в дело борьбы с коммунизмом и пособничеством вермахту».