В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS

Российские эксперты изучают систему наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS американского производства, сообщает РИА Новости.

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В их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль. Система наведения имеет три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. Также есть GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории.

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Специалисты получили возможность изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также возможности по корректированию курса.