Спецоперация на Украине 1 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 июля 2024 года.

Россия ударила по складу ВСУ в здании почты в Харькове

Российские военные нанесли удар по зданию почты в Харькове, в котором находился логистический склад Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру».

Для этого использовалась бомба ФАБ-500, запущенная с расстояния в 70 километров.

Ранее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона военной техники ВСУ.

МО РФ рассказало о взятии крупного опорника ВСУ на окраине Кирова

Российские штурмовые подразделения заняли крупный опорный пункт противника на окраине населенного пункта Кирова, сообщает ТАСС.

Для этого бойцы использовали подземный туннель, протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донецк и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю военнослужащие России наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.

Благодаря внезапности военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить.

Силами группировок войск «Юг» и «Центр»: ВС РФ освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

Военнослужащие России освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщает RT.

По данным Министерства обороны РФ, сутки также удалось поразить железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом противника. Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», девять реактивных снарядов HIMARS и 72 беспилотника.

Бойцы Южной группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад Вооруженных сил Украины в районах населённых пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово ДНР.