Мобилизация: последние новости на сегодня 1 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 июля 2024, в материале «Рамблера».

На ВДНХ открылся международный кинофестиваль о героях СВО

В Москве открылся Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», сообщает телеканал «Звезда».

Он посвящен тем, кто сейчас находится на передовой. На сцене выступили известные журналисты, а также заместитель главы Минобороны Анна Цивилева.

В рамках фестиваля представлены 13 фильмов. Они посвящены военным медикам, которые спасают людей под непрекращающимися обстрелами, добровольцах — на фронте и в тылу, а также военных корреспондентах.

Средства от сбора макулатуры отправили на поддержку бойцов СВО

Волонтеры Октябрьского района Дона перечислили участникам специальной военной операции средства, вырученные от сбора макулатуры, сообщает don24.ru.

Сбор макулатуры организовал волонтерский отряд «Сердце добра» школы № 41 станицы Бессергеневской. Учащиеся, их родители и преподаватели приняли в нем участие.

За 10 дней удалось собрать 425 кг вторсырья. Школьники разделили макулатуру на виды: картон, офисная бумага и другое. За счет макулатуры выручено 4385 рублей. Все эти средства были переданы для участников СВО.

Рязанская библиотека им. Горького отправила гумпомощь в зону СВО

Рязанская библиотека им. Горького передала для участников специальной военной операции посылки с гуманитарной помощью, сообщает 62info.ru.

Гуманитарный груз состоит из самого необходимого для защитников. Это лекарственные препараты, продукты питания, средства личной гигиены, строительные материалы, окопные свечи и многое другое.