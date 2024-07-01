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МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ севернее Работина

Мобильный расчет миномета "Василек" гвардейского полка группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам старший наводчик миномета с позывным Боцман.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работина
© РИА Новости
"При помощи корректировки огня с разведывательного БПЛА нанесли удары по противнику осколочно-фугасными снарядами. ВСУ сбежали с позиций", - сказал он.

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По словам военнослужащего, расчетам установленных на грузовики автоматических минометов "Василек" нужно до 10 минут для поражения цели с момента получения информации и выезда на позицию. "Очень быстро носимся там, быстро улетаем и прилетаем [на позиции]. Мы не даем ротации сделать, смену [личного состава], подвоз продуктов, там, питания. Наши "глаза" (БПЛА) же видят, следят круглые сутки, только видят какое-то движение - команда к бою", - рассказал Боцман.

В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. 15 мая военное ведомство сообщило о полном освобождении населенного пункта. В настоящее время бои идут севернее.

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