$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Stars and Stripes: летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной на западе Германии, запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами. Об этом сообщает издание Stars and Stripes, финансируемое Пентагоном.

Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
© globallookpress.com

Соответствующее распоряжение было издано 29 июня. Согласно документу, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде в качестве "меры предосторожности".

Представители этой авиабазы отказались предоставлять более подробную информацию "по соображениям оперативной безопасности".

Военные новости
Пентагон