Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной на западе Германии, запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами. Об этом сообщает издание Stars and Stripes, финансируемое Пентагоном.

Соответствующее распоряжение было издано 29 июня. Согласно документу, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде в качестве "меры предосторожности".

Представители этой авиабазы отказались предоставлять более подробную информацию "по соображениям оперативной безопасности".