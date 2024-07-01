Столтенберг оценил необходимость в пересмотре ядерной доктрины НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сейчас не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины.

Об этом он сказал в интервью японской газете «Ёмиури».

«Непосредственной угрозы нет», — сказал он.



Столтенберг уточнил, что альянс не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии.

Он добавил, что процесс замены истребителей США, используемых для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 «продолжается как обычно».

Ранее замглавы МИД страны Сергей Рябков заявил, что в будущем Россия может поменять свою ядерную доктрину, опираясь на опыт специальной военной операции.