$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Столтенберг: НАТО сейчас не видит необходимости в пересмотре ядерной доктрины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сейчас не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины.

Столтенберг оценил необходимость в пересмотре ядерной доктрины НАТО
© globallookpress.com

Об этом он сказал в интервью японской газете «Ёмиури».

«Непосредственной угрозы нет», — сказал он.

Столтенберг уточнил, что альянс не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии.

Он добавил, что процесс замены истребителей США, используемых для ядерного сдерживания, с F-16 на F-35 «продолжается как обычно».

Ранее замглавы МИД страны Сергей Рябков заявил, что в будущем Россия может поменять свою ядерную доктрину, опираясь на опыт специальной военной операции.

Военные новости
Марк Рютте
Йенс Столтенберг
НАТО