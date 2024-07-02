Российские системы ПВО уничтожили дрон ВСУ в российском регионе

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 июля над Трубчевским районом Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не обнаружено, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.



Губернатор Севастополя сообщил работе ПВО в городе

Это уже третья атака ВСУ на Брянскую область в течение ночи. В первый раз губернатор сообщил, что над территорией региона сбили девять украинских беспилотников: семь — над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Во второй раз средства ПВО ликвидировали БПЛА над Суражским районом.