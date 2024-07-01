Выставка трофейной техники переезжает с Поклонной горы в парк "Патриот"

Министерство обороны РФ завершает работу выставки трофейных образцов вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Об этом в понедельник сообщили в военном ведомстве.

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Ранее для посетителей впервые была представлена подобная экспозиция у музея Победы на Поклонной горе.

Уточняется, что выставка не закрывается, а переезжает.

"Экспозиция будет развернута в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке. По окончании Международного военно-технического форума "Армия-2024" планируется перевезти ее в Санкт-Петербург для ознакомления жителей и гостей города", - пояснили в Минобороны России.



Отмечается, что выставку трофейной техники в Москве за время работы - в период с 1 мая по 30 июня - посетили более 1,3 млн человек. На открытой площадке демонстрировались 33 образца военной техники производства США, Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины.

В то же время в выставочных шатрах были представлены образцы стрелкового и инженерного вооружения армий иностранных государств, входящих в военно-политический блок НАТО. А также беспилотники различного класса, средства связи и снаряжение украинских неонацистов.

Наибольший интерес у посетителей, рассказали в военном ведомстве, вызвали новейший немецкий танк Leopard 2А6, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и американский танк Abrams M1A1. Эти образцы бронетехники были отбиты нашими бойцами у противника на Авдеевском направлении.

Также популярностью у гостей выставки, по словам организаторов, пользовалась подготовленная инсталляция "История повторяется". В ее составе были размещены современная трофейная боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и немецкая самоходная артиллерийская установка "Marder II" времен Второй мировой войны, захваченная войсками II-го Белорусского фронта в ходе операции "Багратион".

Посетителям также понравился, отметили в Минобороны России, установленный на входе медиаэкран, на котором демонстрировались видеоролики уничтожения представленной техники и историческая кинохроника.

В ходе работы выставки в качестве экскурсоводов привлекались научные сотрудники военных музеев, курсанты высших военных учебных заведений, а также военнослужащие-участники специальной военной операции, непосредственно участвовавшие в захвате и уничтожении представленной трофейной техники. Ими проведено более 450 тематических экскурсий для личного состава Вооруженных Сил РФ, учащихся образовательных организаций Минобороны России, сотрудников МИД России, представителей общественных и политических движений, в том числе 48 экскурсий для иностранных делегаций.