Члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS. Об этом сообщил британский портал UK Defence Journal (UKDJ).

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«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары», — рассказал порталу отставной офицер ВВС Соединенного Королевства.



По его словам, передача сведений позволяет Киеву «отвечать чуточку быстрее».

Ранее профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил о чудовищных последствиях действий НАТО против России. Специалист не исключил, что мир находится на пороге «нового кубинского ракетного кризиса».