$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Генштаб Белоруссии заявил о 20 тысячах военных НАТО у границ республики

НАТО сосредоточило на границе с Белоруссией 10 батальонных тактических групп, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник генерального штаба вооруженных сил республики Павел Муравейко.

В Белоруссии заявили о 20 тыс. военных НАТО у границ страны
© globallookpress.com

По его словам, из 10 групп шесть - американские. Общая численность сил НАТО у границ Белоруссии составляет более 20 тысяч человек, уточнил Муравейко.

«Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает», - отметил военный.

В Белоруссии заявили о готовности применить ядерное оружие

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти направят около $2,5 миллиарда на укрепление границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

Военные новости
Павел Муравейко
Марк Рютте
Йенс Столтенберг
Генштаб
НАТО
Госдума
ЕС