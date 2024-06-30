В Белоруссии заявили о готовности применить ядерное оружие

Белоруссия будет готова применить нестратегическое ядерное оружие при возникновении угрозы своему суверенитету и независимости. Об этом заявил начальник Генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием, мы умеем его уверенно его применять, мы способны это делать. Можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко.

