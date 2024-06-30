Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

Военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, целью террористической атаки могут стать военный персонал или объекты США. Как отмечает один из чиновников, они столкнулись с таким уровнем угрозы впервые "как минимум за 10 лет".

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Как указывают источники, военные повысили уровень боевой готовности в том числе в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США. Пока не ясно, какие разведданные стали причиной усиления мер безопасности. Но европейские власти ранее предупредили о потенциальной угрозе теракта во время проведения Олимпийских игр в Париже и чемпионата Европы по футболу в Германии.