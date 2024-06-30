«Хезболла» атаковала базу бронетанковых сил на севере Израиля
«Хезболла» нанесла БПЛА-атаку на базу бронетанковых войск на севере Израиля.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление военизированного формирования.
Под удар попала 188-я бронетанковая бригада ЦАХАЛ, располагавшаяся в районе Ревая.
«Поражены командный пункт и казарма военнослужащих танковых батальонов», — заявили представители «Хезболлы».
На базе возник пожар.
Израильская армия понесла потери. О количестве погибших и получивших ранения не сообщается.
Ранее ЦАХАЛ зафиксировал запуск нескольких подозрительных аппаратов из Ливана.