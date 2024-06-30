«Хезболла» атаковала базу бронетанковых сил на севере Израиля

«Хезболла» нанесла БПЛА-атаку на базу бронетанковых войск на севере Израиля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление военизированного формирования.

Под удар попала 188-я бронетанковая бригада ЦАХАЛ, располагавшаяся в районе Ревая.

«Поражены командный пункт и казарма военнослужащих танковых батальонов», — заявили представители «Хезболлы».



На базе возник пожар.

Израильская армия понесла потери. О количестве погибших и получивших ранения не сообщается.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал запуск нескольких подозрительных аппаратов из Ливана.