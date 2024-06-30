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Подземный туннель привел российских бойцов к взятию опорного пункта ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Для этого штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» воспользовались подземным туннелем.

ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ благодаря тоннелю
© РИА Новости
Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что бойцы скрытно расчистили туннель, протяженность которого превышает три километра. Он проходит вдоль канала Северский Донец. Это позволило военным зайти в тыл противника. Примечательно, что опорный пункт ВСУ имел долговременные огневые точки и подземные укрытия.

Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить, — добавили в ведомстве.

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