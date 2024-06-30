ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ благодаря тоннелю

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Для этого штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» воспользовались подземным туннелем.

Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, — говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что бойцы скрытно расчистили туннель, протяженность которого превышает три километра. Он проходит вдоль канала Северский Донец. Это позволило военным зайти в тыл противника. Примечательно, что опорный пункт ВСУ имел долговременные огневые точки и подземные укрытия.

Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить, — добавили в ведомстве.



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