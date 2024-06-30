Стало известно об ударе по базе «Кракена» в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России ударили по базе батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) в Харькове. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, ВС России нанесли удар в районе Основянского озера в пригороде Харькова около 16:25 30 июня. На предоставленной фотографии виден поднявшийся после взрыва столб черного дыма.

«Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки», — заявил подпольщик.



Ранее Лебедев сообщил о множественном ударе по позициям ВСУ и «Кракена» под Николаевом. Удары сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут.