Российские военные спасли прятавшихся два месяца в подвале людей в ДНР

Российские военные спасли мирных жителей из ДНР, которые два месяца прятались в подвале от ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск «Юг», организовали спасательную операцию и эвакуировали семь человек из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром. Люди прятались в подвале сгоревшего дома и боялись самостоятельно выходить на поверхность из-за большого количества беспилотников ВСУ.

Командир эвакуационной группы с позывным «Купол» рассказал журналистам, что один из штурмовиков случайно наткнулся на людей, когда военные занимали позиции и обыскивали все дома в Калиновке.

«Соображать приходилось на ходу. Как диверсионно-разведывательная группа мы проникли внутрь, выбрали подходящее время, потому что там очень много дронов летают, беспилотников над каждым домом в количестве трех штук, дежурят посменно», — объяснил ситуацию военный.



При этом пожилых людей пришлось нести почти на руках.

«Они просто палили нас. Они видели, что там люди, они просто кидали зажигательные и нас палили», — рассказала спасенная девушка.



Ее свекровь подчеркнула, что они не уходили из поселка, так как ждали бойцов ВС РФ. Новости они узнавали через телефон, слушали радио «чтоб знать, куда фронт движется».

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Огнеборцы тушили возникший после обстрела пожар, когда появилась угроза повторного артудара. Обстрел застал их во время эвакуации.