В Великобритании прокомментировали применение ФАБ-3000

Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушают военную инфраструктуру Украины, рассказал в эфире YouTube-канала Duran британский аналитик Александр Меркурис.

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Эксперт пояснил, что ВС РФ в последние месяцы активно используют бомбы ФАБ-3000 на линии противостояния. Он пояснил, что гигантская бомба, вес которой достигает 3 тонн, применяется для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций.

Сброшенные на объекты инфраструктуры ФАБы уничтожают их моментально, выводят из строя живую силу противника, отметил Меркурис.

«Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают», — подчеркнул эксперт.



Напомним, что о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 пресс-служба Минобороны РФ сообщила в марте 2024 года.

Применение мощных авиабомб ФАБ-3000 перегрузит ПВО Украины и, в конечном итоге, может привести к стратегической победе России, предупредил ранее аналитик по нацбезопасности и геополитике Брэндон Дж. Вейхерт.