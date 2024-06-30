Украина признала бесполезность Patriot в борьбе с российскими авиабомбами

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot бесполезен для борьбы с российскими авиабомбами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer. Глава государства отметил, что РФ сбрасывает в месяц тысячи корректирующих авиационных бомб (КАБ). Столько ракет, сколько Украина могла бы сбивать, у Киева «никогда не будет», отметил президент.

По словам Зеленского, стоимость ракет составляет по $3 млн каждая. Президент Украины отметил, что решить проблему авиабомб можно лишь ударами по российским аэродромам на расстоянии более 300 км от украинской границы. Однако бить на такое расстояние западным оружием союзники Киеву не разрешают. Глава Украины напомнил, что позволение президента США Джо Байдена наносить удары по приграничной территории РФ проблему КАБов не решает.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее объяснил, как «Герани» обманули украинские системы противовоздушной обороны. ВСУ сало тяжелее сбивать российские беспилотники, поскольку у дронов изменилась высота полета. Суконкин отметил, что теперь БПЛА возможно нейтрализовать только ракетами, которых у украинцев немного. По его словам, то, что есть у ВСУ, в сотни раз дороже дешевых «Гераней».