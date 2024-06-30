Российский летчик-истребитель из Калининградской области стал первым победителем своеобразного конкурса красивых перехватов, который объявил FighterBomber. Telegram-канал опубликовал видео с моментом перехвата.

По данным канала, летчик-истребитель ВКС России из Калининградской области на Су-27П перехватил в воздушном пространстве истребитель F-16.

До этого беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции», возглавляемой Соединенными Штатами, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 ВКС РФ над провинцией Хомс. Российский самолет совершал плановый полет в небе над Сирией, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. Отмечается, что российский летчик, показал высокий класс пилотирования, вовремя предпринял нужные меры для предотвращения аварии.

Также российские штурмовики Су-25 нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр».