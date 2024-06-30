Снаряд HIMARS пробил девять этажей дома и не разорвался в ДНР

В городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали жильцов многоквартирного дома, где снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил глава администрации города Александр Пеняев.

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— Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался, — заявил Пеняев.



По его словам, жителей эвакуируют из дома в пункты временного размещения. Рядом с домом звучат объявления для эвакуации через громкоговорители. Затем специалисты проведут разминирование снаряда, передает РИА Новости.

30 июня стало известно, что в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины погиб один человек. Под удар попала семья в Петровском районе города. Ранены четыре человека. Известно, что пострадали отец, мать и маленький сын. Бабушка погибла.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шумы в ДНР. Также ВС РФ уничтожили пять полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.