Германия увеличила экспорт оружия на рекордную сумму

Власти ФРГ одобрили экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро в период с 1 января по 18 июня 2024 года. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Такие цифры приводит агентство DPA со ссылкой на министерство экономики страны.

За минувшие полгода правительство ФРГ одобрило оружейный экспорт на 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов). Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть оружия — на сумму 4,88 миллиарда евро — предназначена для отправки на Украину.

Также были одобрены поставки в Сингапур (1,21 миллиарда евро), Индию (153,75 млн), Саудовскую Аравию (132,48 млн), Катар (100 млн).

Цифры были преданы публичной огласке благодаря депутату бундестага Севим Дагледен («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость»). Она направила запрос в министерство экономики ФРГ, касающийся военного экспорта.

Дагледен считает, что власти поступают безответственно, масштабно наращивая экспорт вооружений на Украину.