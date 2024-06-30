В Британии заявили о "подозрительном сближении" с судном в Красном море

В Красном море произошло «подозрительное сближение» с судном, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Инцидент произошел в 13 морских милях к юго-западу от йеменского города Моха. Журналисты отметили, что изложить подробности произошедшего в UKMTO не посчитали необходимым.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали дронами и ракетами судно Seajoy в Красном море.

Напомним, что боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) начали наносить удары по военным и торговым судам Израиля, США и Великобритании после начала войны на Ближнем Востоке.

Руководство движения требует от правительства Израиля прекратить военные действия в секторе Газа и полностью вывести войска из анклава.