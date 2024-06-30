ВС России уничтожили ретранслятор ВСУ

Российские десантники собственным беспилотником уничтожили ретранслятор Вооруженных сил Украины (ВСУ), позволяющий дронам противника долетать до позиций сил РФ, расположенных на левом берегу Днепра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника", - написал он.



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Сальдо отметил, что российским десантникам понадобилось всего несколько минут, чтобы парализовать управление вражескими беспилотниками.