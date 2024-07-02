Силы ПВО за ночь сбили 11 вражеских беспилотников в трех регионах РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской областями и над Крымом. Об этом сообщает министерство обороны России, передает ТАСС.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три беспилотника над территорией Республики Крым", — отметили в российском оборонном ведомстве.



Над территорией Трубчевского района Брянской области уничтожен БПЛА

До этого в МЧС России сообщили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.