В Индии пятеро военнослужащих погибли в танке при переправе через реку

Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок. Об этом сообщила пресс-служба 14 корпуса сухопутных войск Индии, в котором служили погибшие.

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"Танк сухопутных сил застрял в реке Шайок недалеко от Сасер-Брангсы в Восточном Ладакхе из-за внезапного повышения уровня воды. На место срочно прибыли спасательные подразделения, однако из-за сильного течения и высокого уровня воды спасательная операция не увенчалась успехом, а экипаж погиб", - говорится в сообщении.



"Сухопутные войска Индии сожалеют о потере пяти храбрых военнослужащих во время оперативного развертывания в Восточном Ладакхе", - сообщает командование корпуса.

Министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что он "глубоко опечален" гибелью пяти военных.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших. Нация твердо поддерживает их в этот час скорби", - написал министр в X (ранее Twitter).



По данным газеты Indian Express, которая ссылается на армейские источники, в ходе учений в Ладакхе отряд танков Т-72 участвовал в форсировании речного брода. Из-за сильного течения один танк застрял в реке. Экипаж танка состоял из трех человек, вместе с ним в танке находились еще два солдата. Спасти их не удалось.