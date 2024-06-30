В Газе происходят столкновения между армией Израиля и ХАМАС

Столкновения между израильскими военными и бойцами радикального палестинского движения ХАМАС происходят в районе Шеджайя в городе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы продолжают атаковать жилые кварталы, утверждая, что преследуют оставшиеся батальоны ХАМАС, которые пытаются восстановить свой военный потенциал. Район подвергся интенсивным бомбардировкам, в результате которых погибли десятки палестинцев. В ответ бойцы палестинского вооруженного сопротивления устраивают засады на израильские войска и атакуют их при помощи противотанковых ракет, отмечает телеканал.

Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военных на севере сектора Газа

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.