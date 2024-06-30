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Al Jazeera: в Газе происходят столкновения между армией Израиля и ХАМАС

Столкновения между израильскими военными и бойцами радикального палестинского движения ХАМАС происходят в районе Шеджайя в городе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В Газе происходят столкновения между армией Израиля и ХАМАС
© ТАСС

По его данным, израильские силы продолжают атаковать жилые кварталы, утверждая, что преследуют оставшиеся батальоны ХАМАС, которые пытаются восстановить свой военный потенциал. Район подвергся интенсивным бомбардировкам, в результате которых погибли десятки палестинцев. В ответ бойцы палестинского вооруженного сопротивления устраивают засады на израильские войска и атакуют их при помощи противотанковых ракет, отмечает телеканал.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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