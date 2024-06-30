Над промышленной зоной Липецка сбили девять БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над промышленной зоной Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", - написал он.



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По словам губернатора, один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. "Никто не пострадал. С ремонтом поможем", - добавил Артамонов.