Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над тремя регионами России

В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего - 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа - дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено над территорией Брянской области.

Девять БПЛА сбиты над территорией Курской области и еще столько же - над Белгородской областью.

Ранее ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО семь беспилотников были уничтожены над территорией Трубчевского района и два - над Карачевским районом. Позже он написал, что еще шесть дронов сбиты территорией Выгоничского района, и три перехвачены на подлете к Брянску. Отмечалось, что пострадавших и разрушений нет.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении ночью семи БПЛА в небе над Фатежским, Конышевским, Курчатовским и Курским районами.