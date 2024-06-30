Cредства ПВО ночью уничтожили 36 беспилотников над Россией

Ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

МО РФ: расчеты Д-30 группировки "Север" уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Уточянется, что средства ПВО уничтожили пятнадцать беспилотников над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре беспилотника над территорией Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.