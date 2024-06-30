ЦАХАЛ применил слезоточивый газ во время рейдов на Западном берегу

Израильская армия применила против палестинцев слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские силы применили слезоточивый газ во время рейдов по домам возле Наблуса на оккупированном Западном берегу, отмечает телеканал. Также сообщается, что во время рейда в районе старого города Аль-Хадер, к югу от Вифлеема военные еще использовали светошумовые гранаты.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.