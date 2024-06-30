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Al Jazeera: ЦАХАЛ применил слезоточивый газ во время рейдов на Западном берегу

Израильская армия применила против палестинцев слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

ЦАХАЛ применил слезоточивый газ во время рейдов на Западном берегу
© ТАСС

Израильские силы применили слезоточивый газ во время рейдов по домам возле Наблуса на оккупированном Западном берегу, отмечает телеканал. Также сообщается, что во время рейда в районе старого города Аль-Хадер, к югу от Вифлеема военные еще использовали светошумовые гранаты.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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