МО РФ: расчеты Д-30 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.



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В оборонном ведомстве добавили, что обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений украинской армии обеспечивают операторы беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны отметили, что вся информация о противнике незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающих ударов.

Артиллеристы российской армии продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника. Незадолго до этого сообщалось, что российские военные с помощью комплекса "Искандер-М" нанесли удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой украинской армии.