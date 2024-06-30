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Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
© Lenta.ru

По его словам, украинские военные обстреливают город из тяжелых видов вооружения. Работает система противовоздушной обороны (ПВО). «Подробности позже», — добавил Рогов.

Ранее в июне Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня.

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Владимир Рогов