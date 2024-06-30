МО РФ сообщило о поражении Западной группировкой замаскированных опорников ВСУ
Экипажи БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли в лесополосе замаскированные опорные пункты и живую силу боевиков ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажам БМП-3. В течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.
Уточняется, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 в кратчайшие сроки покинули огневые позиции и совершили марш в безопасный район.
"В ходе выполнения задач бронегруппы на БМП-3 в зоне проведения СВО выдвигаются для стрельбы прямой наводкой, сопровождают движение передовых отрядов для нанесения контрударов по противнику. Против техники, укреплений и живой силы противника экипажи бронемашин используют весь арсенал оружия: главный калибр - 100 мм, 30-мм автоматическую пушку и пулемет. Передовые отряды совместно с воздушной разведкой выявляют направление движения основных сил противника, огневые точки и укрепления. Затем в работу вступают орудия боевых машин пехоты. Благодаря корректировке, они способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций, оставаясь незамеченными для противника", - отметили в военном ведомстве.