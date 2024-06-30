МО РФ сообщило о поражении Западной группировкой замаскированных опорников ВСУ

Экипажи БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли в лесополосе замаскированные опорные пункты и живую силу боевиков ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажам БМП-3. В течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.



Уточняется, что контроль уничтожения обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 в кратчайшие сроки покинули огневые позиции и совершили марш в безопасный район.