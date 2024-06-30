В Британии заявили о нехватке самолетов для ответа России

В Британии только четыре истребителя, готовых к развертыванию, если Россия нанесет ядерный удар, заявил маршал авиации Грег Бегвелл в интервью The Sun.

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Экс-командующий ВВС считает, что армия не сможет защититься от «значительной атаки» России, если предполагаемый удар будет нанесен в ближайшее время. Лишь четыре Eurofighter Typhoon готовы немедленно подняться в воздух. Два истребителя базируются в Лоссимауте в Шотландии и два — в Конингсби в Линкольншире, уточнило издание.

«Два десятилетия относительного мира в эпоху после окончания холодной войны привели к тому, что Великобритания , как и большая часть европейских стран НАТО, не вкладывала средства в армию», — указал эксперт.



Ранее в отчете британского комитета по обороне говорилось, что военно-воздушные силы Великобритании испытывают нехватку боевых самолетов. Они также не обладают достаточными резервами на случай войны с Россией.