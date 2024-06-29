На месте удара в Донецке, где погибла женщина и пострадали четыре человека, найдена воронка от снаряда с характерными для артиллерии НАТО фрагментами, пишет РИА Новости.

Журналисты предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали натовские снаряды.

ВСУ вновь обстреляли Горловку и Донецк

Вечером 29 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в Петровском районе Донецка около остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья. Ранения получили отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения, скончалась бабушка (1956 года рождения).