Появились кадры удара "Искандера" по эшелону ВСУ с танками

Опубликованы кадры ракетного удара по эшелону ВСУ с танками.

В разместившем видео Telegram-канале сообщается, что сразу два эшелона с тяжелой техникой ВСУ были выявлены в ходе разведки, которая велась бойцами подразделения спецназа под командованием бойца с позывным "Талиб" совместно с подразделением отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад".

На замеченных разведчиками железнодорожных платформах были размещены танки Т-64БВ и Leopard. Техника направлялась в Харьковскую область.

Удар по железнодорожному составу был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". В результате, как сообщает Telegram-канал "Рамзай", была поражена полноценная танковая рота из 10 отремонтированных Т-64БВ. Еще около 20 танков получили повреждения.

Напомним, что накануне Министерство обороны РФ сообщило о поражении железнодорожного эшелона с техникой ВСУ во время разгрузки. Удар по железнодорожной платформе в районе населенного пункта "Украинка" был нанесен при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Тогда противник лишился топливозаправщиков, зенитных ракетных комплексов "Бук М1" и боевых машин пехоты.