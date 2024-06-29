На Украине резко выросло число призывников, не желающих вступать в ряды ВСУ, которым отчаянно не хватает кадров. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Я хочу покинуть эту страну. Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", — заявил изданию один из потенциальных призывников по имени Дмитрий.



Как уточняет издание, еще до принятия нового закона о мобилизации более 20 тысяч украинцев покинули страну, несмотря на попытки Киева остановить этот процесс.

Издание отмечает, что Киев прилагает усилия, чтобы остановить граждан, которые пытаются уехать из страны или скрыться от военной службы. Об этом свидетельствует увольнение Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры наживались на взятках за освобождение мужчин от призыва.

На прошлой неделе во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов после попытки сотрудников военкомов мобилизовать водителя автобуса.