Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Ан-30 ВКС России

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов.

"30 июня с 09:23 до 09:30 [мск] над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 6 000 до 7 000 м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - сказал Попов.



Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

По его оценке, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.