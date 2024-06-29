В Германии испугались действий России в небе над Украиной

ВСУ в ходе конфликта утратили большое количество ЗРК, рассказал в социальных сетях немецкий военный обозреватель Юлиан Репке. Он добавил, что отсутствие ПВО у Украины позволяет России беспрепятственно использовать дроны и ракеты на линии боевого соприкосновения, пишет РИА «Новости».

В мае агентство Reuters сообщило, что украинские военнослужащие жалуются на все более активное применение беспилотников со стороны России.

«Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят», — отметил Репке.



По его данным, Украина потеряла большое количество систем ПВО. Он предположил, что Запад не сможет компенсировать утраченные комплексы и нивелировать ситуацию.

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В частности, констатировал журналист, даже если США, Германия, Израиль действительно отправят обещанные ранее ЗРК, они прибудут на Украину «слишком поздно».