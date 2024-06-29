В Запорожье склад ВСУ с HIMARS взлетел на воздух

На подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремел взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, взрыв произошел на складе Вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS в Матвеевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Удар зафиксирован по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS, — уточнил Лебедев.



До этого глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров заявил, что в городе Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Также украинский телеканал «Общественное» сообщал, что на территории города Запорожье прогремела серия взрывов. По данным Министерства цифровой трансформации страны, на занимаемых Киевом территориях области объявляли воздушную тревогу.

США и Германия создали новую версию системы HIMARS

Ранее сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Он предположил, что в городе работала ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.