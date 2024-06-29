В НАТО забили тревогу из-за реакции РФ на американские дроны в Черном море

Страны НАТО опасаются ответных мер России в отношении своей беспилотной авиации, действующей над Черным морем, в связи с недавним терактом украинской армии в Севастополе, считает британский эксперт Александр Меркурис. В своем блоге на видеохостинге YouTube он пояснил, что в Североатлантическом альянсе изучают вероятность того, что ВС РФ будут сбивать западные беспилотники.

Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, — заявил Меркурис.



В любом случае, по мнению аналитика, в дальнейшем страны Запада уже не смогут так беспрепятственно использовать свои БПЛА для операций в данном регионе. Меркурис также констатировал, что российская сторона обладает преимуществом в воздухе — на фоне этого возрастают риски столкновения ВВС России с западными самолетами.

Россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе. Ситуация здесь становится все более опасной, — пояснил он.



Ранее сенатор Дмитрий Рогозин заявил о наличии двух способов борьбы с атаками украинских военных на территорию России — пассивном и агрессивном. Во втором случае, по его словам, армия РФ закроет небо над Черноморской акваторией и будет сбивать там беспилотники противника и его союзников.