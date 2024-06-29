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Северинчик: Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО на южную границу

Минобороны Белоруссии готово применить все силы для защиты страны, рассказал журналистам начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС республики полковник Андрей Северинчик. Об этом пишет БЕЛТА.

Белоруссия перебрасывает системы ПВО на границу с Украиной
© РИА Новости

По его словам, разведка отметила скопление украинских военных на белорусско-украинской границе в Житомирской области.

«[В связи с этим] дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов республики», — пояснил полковник.

Офицер уточнил, что дежурные экипажи авиации осуществляют полеты вдоль границы в круглосуточном режиме. Он добавил, что действия по обеспечению безопасности в воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с пограничниками.

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Ранее сообщалось, что на границе с Украиной фиксируется резкое увеличение количества полетов украинских дронов различных типов, ведущих разведку в приграничных территориях .