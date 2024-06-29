«Мы на пороге»: в США предупредили о войне с Россией

Россия и США находятся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе с журналистом издания The American Conservative. По его словам, сложившуюся ситуацию спровоцировали как начало спецоперации РФ, так и действия НАТО, которые в конечном счете довели до такой напряженности, что прямое противостояние с Москвой стало реальностью. При этом, предупредил эксперт, третья мировая война станет концом человеческой цивилизации.

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Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и Альянсом действительно может возникнуть, а третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом, — заявил Кузник.



Эксперт уверен, что на текущем уровне эскалацию все еще можно остановить. По его мнению, это получится сделать, если обе стороны будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

В США оценили возможность войны России и НАТО

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