Киев предостерегли от попытки нового контрнаступления

Идея начать новое контрнаступление в 2024 году может быть фатальной для Украины, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах новой военной кампании.

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«Пойдет ли Украина в наступление — трудно сказать. С точки зрения военной логики для Украины идти в контрнаступление — это самоубийство, потому что нет резервов, нет хорошо подготовленных солдат, нет превосходства ни в военной технике, ни в воздухе. Российская армия полностью превосходит украинскую по всем позициям», — считает он.



По мнению специалиста, для успешного наступления Киеву не хватает резервов.

«Вероятность есть, конечно, но я не думаю, что это контрнаступление будет удачным. Чтобы контрнаступать нужны не только войска, стоящие на линии фронта, но еще и резерва» «Наступление всегда чревато потерями, наступающая сторона всегда должна иметь какое-то преимущество, превосходство над стороной обороняющейся, иначе смысла никакого в этом наступлении не может быть», — добавил он.



Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины в некоторых населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки.